La côte Vermeille, ce bout de terre où les Pyrénées Orientales rencontrent la Méditerranée, ravira les voyageurs les plus exigeants. De Collioure au Cap Cerbères, c’est un ruban de côtes dorées qui s’étire sur une trentaine de kilomètres, réservant un plus beau spectacle à chaque virage.Le Top des activités dans les Pyrénées Orientales ? : en suivant la route des Crêtes, on découvre de nombreuses petites criques, lovées entre les montagnes, et dont les eaux turquoise appellent à la baignade. Bien sûr, on pourra céder à la tentation et faire une halte aux plages de Port-Vendres ou de Banyuls-sur-Mer…Villa ou chambre d’hôte ?Le bien être procuré, par la beauté des lieux, et le décor d’une nature préservée, la gentillesse d’un accueil et la convivialité sans qu’elle soit obligée: C’est tout un art de vivre qui vous est proposé et votre séjour se fera en des lieux très variés : comme par exemple cette villa de prestige à Argeles qui vous accueillera en bord de mer le temps d'un week-end .Vous pourrez aussi profiter d’un contact chaleureux avec les propriétaires de chambre d’hôtes très nombreux dans les Pyrénées Orientales, et qui offrent le charme d'un cadre bucolique au plus près de l'habitant.Pour un séjour vacances, une excellente idée est donc d'aller dans les Pyrénées Orientales où les activités de randonnées et de sport nature ne manquent pas : qu’importe le lieu ou les activités - balade, promenade, rafting ou randonnée - puisque les Pyrénées Orientales sont si belles !Voici quelques Curiosités des Pyrénées Orientales à visiter absolument :l'Abbaye Saint Michel de cuixa, le Canigou, les châteaux cathares, l’ermitage saint Antoine, espace cambre d’aze, la citadelle de Mont Louis, la forteresse de Salses, le Palais des rois de Majorque, les gorges de Galamus, la cuisine catalane et bien d’autres sont à découvrir !Evadez vous, pour les vacances.