De nouveaux plots dans les bassins de natation de Brest

Les nageurs pourraient bien perdre leurs habitudes de plonger dans le grand bassin avec des plots que l’on qualifieraient de «plat». Un nouveau système à l'étude est en développement par Omega : des plots inspirés des startings blocks en athlétisme devraient être censés faire gagner un dixième au départ en natation.Ce nouveau plot a l'essai pour la première fois à Stockholm lors d’une étape de coupe du monde en petit bassin. Aucun nageur – à part Popov, l'ancien champion Russe de natation - ne se serait exprimé sur le concept mais on peut quand même retenir qu’à l’occasion de cette étape quatre records du monde et 1 record d’europe sont tombés. Alors est ce grâce a la nouvelle technologie? Encore personne pour nous repondre pour le moment.Ce plot qui coute 1500 l’unité sera présent l’été prochain pour les championnats du monde en grand bassin à Rome en juillet-aout 2009. Les nageurs seront tous d’accord pour l’utiliser ? Cela va t-il faire débat ? La technologie avance t-elle trop vite ?Encore trop peu d’informations pour en dire plus.Bon article, sur un sujet assez délicat, car l’apport de la combinaison est quand même significatif, pour certains, c’est une gain de plus d’une seconde sur 100 mïllièmes, c’est énorme...